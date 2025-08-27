Юрий Лоза обвинил участников «Новой волны» в отсутствии таланта

Российский певец и композитор Юрий Лоза подверг резкой критике международный конкурс «Новая волна», заявив, что музыканты, отобранные жюри, не обладают навыками создания качественных песен. Своим мнением артист поделился в личном блоге.

Лоза отметил, что тексты конкурсантов отличаются банальностью, отсутствием смысловой нагрузки и слабой рифмовкой. По его словам, авторы не пытаются донести до слушателя какую-либо идею или рассказать историю.

«У меня постоянно возникало ощущение, что искусственному интеллекту ставилась задача — допустим, отталкиваясь от размера строк накидать каких-нибудь слов на тему «несчастливая любовь», что он и делал. Ну, или что-то в этом роде», — написал Лоза.

Высказывания музыканта вызвали активную реакцию в социальных сетях. Часть пользователей поддержала его точку зрения, согласившись, что в современную эпоху интернета многие авторы не прикладывают достаточных усилий для создания глубоких текстов.

Другие пользователи, напротив, обратили внимание на отдельные яркие выступления, такие, например, как Лолиты, которая получила положительные отзывы.

Лоза ранее критиковал организатора конкурса Игоря Крутого за присвоение себе титула «крестного отца российской эстрады». Музыкант выразил мнение, что методы управления эстрадой, используемые Крутым, напоминают действия мафиозных структур.

Ранее сообщалось, что российского музыканта Юрия Антонова госпитализировали перед выступлением в Казани.