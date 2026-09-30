Юрист оценил шансы Say Agency избежать закрытия после срыва концертов Канье Уэста

Проверка Say Agency по факту возможного мошенничества еще не означает ни возбуждения уголовного дела, ни автоматического закрытия компании. Об этом «Газете.Ru» заявил юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

По его словам, ситуация пока не позволяет говорить о мошенничестве. Для квалификации по ст. 159 УК РФ нужно доказать, что при получении денег за билеты организаторы уже имели умысел не проводить концерт, а завладеть средствами путем обмана. Сам по себе срыв мероприятия или отсутствие окончательного договора со стадионом такого умысла не доказывает.

Ключевое значение будут иметь документы агентства. Если оно представит договор с продюсерами или представителями Канье Уэста, подтверждение предварительных договоренностей с артистом, переписку со стадионом, заявки или проекты договора аренды, это может свидетельствовать о реальной подготовке. Тогда говорить о заведомо фиктивной продаже билетов будет невозможно.

Юрист отметил, что для концертного бизнеса обычна ситуация, когда подготовка финансируется в том числе за счет предпродажи билетов. Из выручки платят авансы артисту, технический и бытовой райдер, аренду оборудования, рекламу и логистику. Поэтому расходование средств до даты концерта само по себе не говорит об их хищении. Если же выяснится, что договоренностей с артистом не было, площадка была недоступна, а билеты продавали при понимании невозможности концерта, ситуация может получить уголовно-правовую оценку.

Шансы россиян вернуть деньги за билеты, по словам Хаминского, зависят от того, где находятся полученные средства и имущество компании.

30 сентября «Коммерсантъ» сообщил, что в Санкт-Петербурге началась доследственная проверка Say Agency, не сумевшей организовать концерты Канье Уэста. Поводом стали жалобы зрителей, которые не смогли вернуть деньги за билеты, и обращение депутата Заксобрания в полицию. Сейчас УМВД по Петроградскому району проводит расследование по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Поскольку Say Agency зарегистрирована в Москве, материалы передадут в центральный аппарат МВД, где решат, есть ли основания для уголовного дела.

Два концерта Канье Уэста на «Газпром Арене» 10 и 11 октября агентство анонсировало в августе. Билеты стоили от ₽9 тыс. до ₽160 тыс. Позднее администрация стадиона заявила, что договора аренды с агентством нет, а продажа билетов началась без необходимых документов. Организаторы утверждали, что анонс согласован с площадкой, контракт с артистом подписан и аванс выплачен. Однако «Газпром Арена» вновь подтвердила, что концертов зарубежных исполнителей в октябрьском календаре нет. Недавно основатель агентства Access Opera Джон Бертон и организатор тура Канье Уэста официально заявили, что концерты рэпера в Санкт-Петербурге отменены.