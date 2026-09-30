Юрист оценил шансы Say Agency избежать закрытия после срыва концертов Канье Уэста

Юрист Хаминский: срыв концерта Канье Уэста не доказывает мошенничество агентства

Культура и спорт

Проверка Say Agency по факту возможного мошенничества еще не означает ни возбуждения уголовного дела, ни автоматического закрытия компании. Об этом «Газете.Ru» заявил юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

По его словам, ситуация пока не позволяет говорить о мошенничестве. Для квалификации по ст. 159 УК РФ нужно доказать, что при получении денег за билеты организаторы уже имели умысел не проводить концерт, а завладеть средствами путем обмана. Сам по себе срыв мероприятия или отсутствие окончательного договора со стадионом такого умысла не доказывает.

Ключевое значение будут иметь документы агентства. Если оно представит договор с продюсерами или представителями Канье Уэста, подтверждение предварительных договоренностей с артистом, переписку со стадионом, заявки или проекты договора аренды, это может свидетельствовать о реальной подготовке. Тогда говорить о заведомо фиктивной продаже билетов будет невозможно.

Юрист отметил, что для концертного бизнеса обычна ситуация, когда подготовка финансируется в том числе за счет предпродажи билетов. Из выручки платят авансы артисту, технический и бытовой райдер, аренду оборудования, рекламу и логистику. Поэтому расходование средств до даты концерта само по себе не говорит об их хищении. Если же выяснится, что договоренностей с артистом не было, площадка была недоступна, а билеты продавали при понимании невозможности концерта, ситуация может получить уголовно-правовую оценку.

Шансы россиян вернуть деньги за билеты, по словам Хаминского, зависят от того, где находятся полученные средства и имущество компании.

30 сентября «Коммерсантъ» сообщил, что в Санкт-Петербурге началась доследственная проверка Say Agency, не сумевшей организовать концерты Канье Уэста. Поводом стали жалобы зрителей, которые не смогли вернуть деньги за билеты, и обращение депутата Заксобрания в полицию. Сейчас УМВД по Петроградскому району проводит расследование по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Поскольку Say Agency зарегистрирована в Москве, материалы передадут в центральный аппарат МВД, где решат, есть ли основания для уголовного дела.

Два концерта Канье Уэста на «Газпром Арене» 10 и 11 октября агентство анонсировало в августе. Билеты стоили от ₽9 тыс. до ₽160 тыс. Позднее администрация стадиона заявила, что договора аренды с агентством нет, а продажа билетов началась без необходимых документов. Организаторы утверждали, что анонс согласован с площадкой, контракт с артистом подписан и аванс выплачен. Однако «Газпром Арена» вновь подтвердила, что концертов зарубежных исполнителей в октябрьском календаре нет. Недавно основатель агентства Access Opera Джон Бертон и организатор тура Канье Уэста официально заявили, что концерты рэпера в Санкт-Петербурге отменены.

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