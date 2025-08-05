Копполу экстренно госпитализировали в Риме: врачи провели операцию на сердце

Фрэнсис Форд Коппола перенес операцию на сердце в римской больнице. Режиссера госпитализировали сразу после прилета в Италию из-за резкого ухудшения самочувствия. Об этом сообщает La Repubblica.

86-летний Фрэнсис Форд Коппола, создатель «Крестного отца» и «Апокалипсиса сегодня», оказался на больничной койке в Риме. По данным итальянских СМИ, операция была запланирована заранее, но после долгого перелета из США у режиссера началась аритмия, и его экстренно доставили в госпиталь «Тор Вергата».

Медики провели необходимые процедуры, но подробности о состоянии Копполы не разглашаются. Известно, что если осложнений не возникнет, его выпишут в ближайшее время.

Коппола часто бывает в Италии — его предки родом из региона Базиликата, где несколько лет назад режиссер купил старинный дворец. В середине июля он представлял в стране свой новый фильм «Мегалополис», но теперь его планы могут измениться из-за проблем со здоровьем.

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