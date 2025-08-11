Косметолог Мухина перечислила пластические изменения лица Ивлеевой

Известная блогер Анастасия Ивлеева продолжает радовать подписчиков яркими путешествиями по России, но в последнее время внимание публики приковано не к новым локациям, а к радикальным изменениям во внешности звезды. Ее осунувшееся лицо с резко очерченными скулами и впалыми щеками вызвало волну обсуждений среди поклонников. По мнению экспертов, такие перемены – результат многочисленных косметологических вмешательств. Как пояснила звездный косметолог Марият Мухина, Ивлеева, вероятно, прошла несколько серьезных процедур. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Она уточнила, что среди них – трансконъюктивальная блефаропластика для удаления мешков под глазами и операция по извлечению комков Биша, что привело к характерным «провалам» в области щек. Именно это вмешательство, по словам специалиста, часто придает лицу усталый и изможденный вид.

По мнению медика, подобные изменения не остались незамеченными и вызвали споры в профессиональной среде. Многие врачи сомневаются в целесообразности удаления комков Биша, отмечая, что операция может кардинально изменить черты лица, далеко не всегда в лучшую сторону.

Она добавила, что погоня за идеальными пропорциями обернулась для блогерши неестественной худобой и потерей привычных мягких черт. Этот случай вновь доказывает, что радикальные вмешательства в собственную внешность требуют тщательного взвешивания всех рисков и последствий. Пока же поклонники гадают, станут ли новые черты Ивлеевой ее визитной карточкой или поводом для очередной коррекции.

Ранее она назвала процедуру, позволившую помолодеть Пугачевой.