Мать известной модели рассказала о состоянии больной дочери

Иоланда Хадид поделилась трогательными снимками Беллы из больницы, где модель продолжает бороться с болезнью Лайма. Мать выразила поддержку дочери и восхищение ее стойкостью в нелегкой борьбе. Об этом также сообщила «Лента.ру» , ссылаясь на источник в соцсетях.

Мать Беллы Хадид, Иоланда, поделилась в соцсетях фотографиями дочери из больницы, где Белла проходит лечение от болезни Лайма. На снимках Иоланда обнимает и целует свою дочь. Иоланда призналась, что тяжело переживает страдания Беллы, при этом восхищается ее мужеством в борьбе с болезнью. Она подчеркнула, что, несмотря на личный опыт борьбы с болезнью Лайма, ей трудно видеть, как страдает ее ребенок.

Иоланда заверила Беллу в своей поддержке и пообещала всегда быть рядом, чтобы защищать ее. Она выразила уверенность в том, что они вместе смогут преодолеть болезнь и дождаться лучших дней. Она добавила, что недуг поставил их на колени, но они поднимутся на ноги и продолжат бороться.

Ранее врач Еделев назвал опасные последствия укуса зараженного клеща.