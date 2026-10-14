Медведь шел прямо на Бьорндалена: как Тихонов спас зятя Домрачевой

На Камчатке муж Дарьи Домрачевой, биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален, оказался лицом к лицу с медведем. Хищник шел прямо на норвежца, не реагируя на выстрелы. Спасти спортсмена смог точный выстрел Александра Тихонова, передает КП — Беларусь .

Об этом Тихонов рассказал, вспоминая охотничьи поездки на Дальний Восток. По его словам, зверь пошел прямо на Бьорндалена, будто не замечая выстрелов.

«Я стою ниже, смотрю, а медведь прет на него. Уле стреляет, стреляет, а медведь идет и идет. Остается метров двадцать, я делаю выстрел, попадаю в лопатку — и зверь рухнул», — привел подробности Тихонов.

Случай произошел около 15 лет назад, когда ведущие биатлонисты мира приезжали на Камчатку на турнир памяти Виталия Фатьянова. Тогда Тихонов уже совмещал спорт с охотой и экстремальным туризмом. Бьорндален — восьмикратный олимпийский чемпион, Домрачева — четырехкратная олимпийская чемпионка и Герой Беларуси. Позже супруги тренировали сборную Китая. Сам Тихонов — четырехкратный олимпийский чемпион, единственный биатлонист-мужчина, выигрывавший золото на четырех Играх подряд. В 2026 году в Беларуси выросло число встреч с медведями: по данным Минприроды, численность бурого медведя за десять лет выросла примерно на 30%.