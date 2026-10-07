Месси уходит из сборной Аргентины: что ждет легенду дальше?

Обозреватель Ловчев: Месси может сосредоточиться на семье после сборной

Культура и спорт

Лионель Месси после финального матча за сборную Аргентины может сосредоточиться на семье. Такое мнение в беседе с «Абзацем» высказал спортивный обозреватель Евгений Ловчев. По его словам, нападающий захочет отдохнуть от футбола и внимания.

Ловчев предположил, что Месси не пойдет в тренеры сразу: ему нужно отдохнуть, и он не нуждается в деньгах. Обозреватель отметил, что у футболиста, вероятно, есть бизнес, а после двух десятилетий тренировок и поездок хочется чего-то другого, поэтому, скорее всего, семья.

Ловчев также подчеркнул, что спортсмену важно завершать карьеру вовремя. Месси это удалось: последними играми за национальную команду он подтвердил, что находится в порядке, а теперь наступило время для других задач.

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