В Подмосковье открыт первый в России Музей материнства и младенчества

В городском округе Красногорск появилась точка туристического «Императорского маршрута». В историческом селе Ильинское открыт Музей материнства и младенчества.

Аналогичных объектов культуры в России прежде не было. Здание родильного приюта в селе Ильинское, напомним, было построено в 1892 году по инициативе князя Сергея Александровича. При реставрации максимально сохранен архитектурный облик. Стенды музея насчитывают более 400 уникальных экспонатов, которые дают яркое представление о том, как развивалось отечественное акушерство.

Открытие Музея материнства и младенчества получило широкое отражение в СМИ и вызвало большой интерес у туристов и жителей Подмосковья. Сюда приходят семьи с детьми и молодые родители.

Проект «Императорский маршрут» появился в 2018 году и объединил несколько регионов, включая Подмосковье, где бывали представители императорского дома Романовых.

Ранее мы сообщали, что парк в подмосковном Краснознаменске бесплатно получил землю для развития.