На 52-м году жизни скончался актер-каскадер Сергей Рыбин

На 52-м году жизни скончался известный российский актер и каскадер Сергей Рыбин. Об этом говорится на сайте «Кино-театр.ру». Указано, что артист умер 29 сентября.

Артист запомнился зрителям по ролям в популярных сериалах «Морские дьяволы», «Невский», «Война и мир» и «Марафон трех граций».

За свою карьеру он собрал впечатляющую фильмографию, насчитывающую около 30 работ, включая такие проекты, как «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия».

Смерть Рыбина стала третьим печальным известием в мире российского кинематографа за последнее время. В конце сентября ушел из жизни актер Геннадий Нилов, отец звезды «Улицы разбитых фонарей» Алексея Нилова.

Также скончались заслуженный артист Кубани Георгий Хадышьян и автор фильма «Каникулы в России» Элла Давлетшина.

Ранее стало известно о смерти главного редактора издания «Вечерняя Москва» Александр Куприянов.