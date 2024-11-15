Наташу Королеву допросили по делу об убийстве Игоря Талькова в 1991 году

Наташа Королева дала показания по уголовному делу об убийстве Игоря Талькова, которое произошло в 1991 году. Об этом со ссылкой на руководителя объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарью Лебедеву сообщает «Лента.ру».

Артистка рассказала об известных ей деталях происшествия. Она сообщила, что в момент выстрела находилась на сцене и ничего не видела.

На вопрос судьи о том, сколько времени она пела, Королева ответила, что ее выступление длилось около 5,5 – 6 минут.

Отвечая на вопросы судьи, певица рассказала, что в день убийства видела Талькова на завтраке на корабле, куда поселили артистов, а его концертного директора Шляфмана не видела никогда и даже не знает, как он выглядит.

Королева также рассказала, что в концертный зал они поехали часам к 19:00.

После выступления, добавила певица, ее провели за кулисы, где она узнала о том, что были выстрелы, и что Талькова увезли на скорой.

Ранее сообщалось о том, что невестка Наташи Королевой срезала часть пальца, готовя еду для мужа.