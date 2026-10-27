«Оксанке бывает непросто»: Охлобыстин раскрыл, чем обижает свою жену

Жена Охлобыстина вынуждена мириться с одной обидной привычкой актера

Культура и спорт

Актер Иван Охлобыстин рассказал о привычке, которая порой обижает его жену Оксану Арбузову. В интервью Леди Mail 60-летний артист признался, что регулярно нуждается в одиночестве: из-за профессии он почти всегда окружен людьми, поэтому время от времени ему необходимо отдохнуть от общения.

Ради этого здорового одиночества Охлобыстин готов вставать очень рано — перед работой он может полтора-два часа гулять на природе, особенно в лесу. Такое стремление к уединению не всегда удобно для семьи: по словам актера, его супруге бывает непросто и она может обижаться, хотя в целом отходчива.

При этом отдыхать и путешествовать Охлобыстин предпочитает вместе с женой. Раньше пара объездила немало стран, а теперь много ездит по России. Артист любит велопрогулки по скалистой местности — и рядом обязательно должна быть супруга, чтобы после вместе поесть и поговорить.

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