«Папины дочки» повторили фото 20-летней давности

Актрисы, которые познакомились на съемках проекта еще в 2008 году, решили повторить свое старое фото, чтобы показать, как изменились за 20 лет. Изображение опубликовано в социальных сетях актрис.

Дарья Мельникова, сыгравшая Женю Васнецову, недавно вернулась к своей знаменитой роли в продолжении сериала. В личной жизни актрисы произошло много изменений — она стала многодетной мамой, воспитывая двоих сыновей от бывшего мужа Артура Смольянинова* и дочь от нового супруга Романа Набатова, за которого тайно вышла замуж в 2022 году.

Дарья Бондаренко, известная по роли Ники Ворониной в «Кто в доме хозяин?», также активно снимается в кино. В 2022 году она вышла замуж за актера Данилу Рубцова, а в мае 2023 года у пары родился ребенок.

Лиза Арзамасова, которая продолжает успешную карьеру в театре и кино, в 2020 году вышла замуж за фигуриста Илью Авербуха. У них двое детей — четырехлетний сын Лев и годовалая дочь Лия.

Фото трех подруг, которые когда-то были юными актрисами, а теперь стали успешными женщинами, мамами и состоявшимися профессионалами, вызвало бурю эмоций у поклонников. Многие отмечают, что, несмотря на прошедшие годы, девушки сохранили свою дружбу и обаяние, которые так полюбились зрителям в «Папиных дочках».

*признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов.