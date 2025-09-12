Павел Дуров подарил возлюбленной NFT-картинку с провокационной шуткой

Основатель Telegram Павел Дуров подарил своей возлюбленной Юлии Вавиловой NFT-изображение ракеты стоимостью 500 тыс. руб. Об этом девушка рассказала в своем телеграм-канале.

Вавилова продемонстрировала подарок в сториз и обратила внимание на провокационную подпись Дурова: «Не показывай это Эммануэлю [Макрону], посадить захочет».

Это не первый подобный жест со стороны основателя мессенджера. В августе на день рождения Вавиловой Дуров подарил ей плюшевого NFT-медведя за $52,5 тыс.

В мае основатель Telegram купил для своей девушки роль в голливудском фильме за $400 тыс. на благотворительном аукционе Американского фонда исследования СПИДа (amfAR). Режиссером картины выступит двукратный обладатель «Оскара» Спайк Ли.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров обвинил Западную Европу в агрессии против славян.