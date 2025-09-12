Павел Дуров подарил возлюбленной NFT-картинку с провокационной шуткой
Павел Дуров подарил своей девушке NFT-картинку ракеты за 500 тыс. руб.
Основатель Telegram Павел Дуров подарил своей возлюбленной Юлии Вавиловой NFT-изображение ракеты стоимостью 500 тыс. руб. Об этом девушка рассказала в своем телеграм-канале.
Вавилова продемонстрировала подарок в сториз и обратила внимание на провокационную подпись Дурова: «Не показывай это Эммануэлю [Макрону], посадить захочет».
Это не первый подобный жест со стороны основателя мессенджера. В августе на день рождения Вавиловой Дуров подарил ей плюшевого NFT-медведя за $52,5 тыс.
В мае основатель Telegram купил для своей девушки роль в голливудском фильме за $400 тыс. на благотворительном аукционе Американского фонда исследования СПИДа (amfAR). Режиссером картины выступит двукратный обладатель «Оскара» Спайк Ли.
