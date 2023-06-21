Подмосковная команда стала призером первенства мира по спортивному туризму

Воспитанники ступинского экологического центра «Орленок» пополнили свою большую коллекцию наград еще одной. Первенство мира по спортивному туризму принесло им серебряные медали.

Интересно, что соревнование прошло на Кольском полуострове два года назад. Но из-за непростой политической обстановки оргкомитет только сейчас подвел итоги. Прохождение маршрута фиксировалось на фото и видеозапись. Учитывались такие важные моменты, как сложность водной трассы и безопасность прохождения маршрута.

Жюри, внимательно рассмотрев, материалы, вынесло вердикт: победителем первенства мира стала команда Санкт-Петербурга, всего на два очка от нее отстал «Островок» из городского округа Ступино.

Подготовил спортивных туристов педагог-инструктор Роман Пономарев.

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