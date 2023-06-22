Подмосковная сборная выиграла чемпионат России для футболистов с ДЦП

В Дзержинске (Нижегородская область) победой сборной Московской области завершился чемпионат страны по футболу для лиц с заболеванием церебральным параличом, информирует пресс-служба регионального Минспорта.

Подмосковная команда наряду с местным «Нижегородцем» считалась основным претендентом на золото. Фавориты чемпионата встретились в финальном матче, который уверенно выиграли гости со счетом 5:0.

Подготовила команду-победительницу тренер подмосковного ЦСП по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта Изольда Чкония. Отметим, что ее подопечный Эльварт Цховребов признан лучшим футболистом турнира.

В чемпионате России участвовало десять коллективов, в том числе команда из Белоруссии.

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