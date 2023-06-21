Подмосковные певческие коллективы примут участие во всероссийском фестивале

Традиционный Всероссийский хоровой фестиваль в этом году посвящен 150-летнему юбилею Сергея Рахманинова. Три подмосковных коллектива примут участие в отборочном туре.

Прослушивание хоров Центрального Федерального округа состоится в октябре. Московскую область представят детский хор «Мандрагора» из Клина, академический хор «Подольская филармония» из Подольска и хор «Подлипки» из Королева.

Фестиваль проводится с 2014 года. За это время вокальное мастерство продемонстрировали более десяти тысяч хоров, как профессиональных, так и любительских. Лауреаты конкурса приглашаются для выступлений на площадки крупнейших всероссийских форумов.

Решающий тур фестиваля 2023 года намечено провести в декабре.

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