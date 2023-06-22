Подмосковные спортсмены завоевали медали чемпионата России по пляжному самбо

По сообщению пресс-службы областного Минспорта, с серебряными медалями вернулись домой Эльмира Кахраманова, представляющая в подмосковной сборной два города (Мытищи и Воскресенск), а также Виктория Баранова и Степан Солдатенков из Королева.

​Пляжное самбо получило активное развитие несколько лет назад в странах с жарким климатом. В настоящий момент популярно на четырех континентах — в Европе, Азии, Африке и Панамерике.

Ранее мы сообщали, что подмосковные регбисты сыграют за сборную России против команды легионеров.