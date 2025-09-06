Подольск отметил День солидарности: соревнования по дартсу среди людей с ограниченными возможностями

В городском округе Подольск состоялись соревнования по дартсу, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом, который отмечается в начале сентября. Об этом в своем телеграм-канале рассказала администрация городского округа.

Этот день напоминает о жертвах терактов, трагически отнявших жизни людей в разных уголках России. По этой причине ряд спортсменов охотно приняли участие в состязаниях.

«Терроризм — это зло, и я горд, что наша страна активно противостоит ему. Мы всегда будем помнить тех, кто стал жертвой террористических актов, — отметил Сергей Котлов, член клуба инвалидов «Корсар-Спорт».

В мероприятии приняли участие 16 спортсменов с ограниченными физическими возможностями, которые продемонстрировали отличные навыки в игре. Соревнования проходили в напряженной атмосфере, и борьба шла до последнего броска. В результате, среди женщин победителем стала Нина Кошкина, а среди мужчин — Сергей Котлов. Такие спортивные события не только помогают развивать навыки участников, но и служат напоминанием о том, что спорт может объединять людей, независимо от их физических возможностей. Такие игры стали символом единства и стремления к победе над злом в любом его проявлении.

Ранее сообщалось, что в Подольске провели футбольный турнир ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. В мероприятии приняли участие детские команды 2012–2015 годов рождения — всего 24 человека.