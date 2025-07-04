Представительницу России на Евровидении-2021 призвали признать иноагентом

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал признать певицу Манижу (настоящее имя — Манижа Сангин) иностранным агентом и возбудить против нее уголовное дело, пишет издание NEWS.ru.

По его словам, артистка якобы поддерживала террористический режим после теракта в «Крокусе». Он также выступил с требованием проверить певицу на иностранное финансирование.

«Мы призываем правоохранительные органы обратить внимание на клуб, где выступала Манижа. Пусть обратят внимание на собственников, оплату налогов, сотрудников. Лица, которые способствуют поддерживающим киевский и террористический режим артистам, должны быть проверены. Манижа недостойна работать в нашей стране», — отметил Бородин.

Он назвал певицу «предателем общества», а также указал на ее встречи с Аллой Пугачевой и ее супругом Максимом Галкиным*, уехавшими в 2022 году из России.

Бородин также выразил недовольство организацией мероприятия на тему урбанистики, где Манижа выступила в качестве спикера.

В 2022 году Манижа в интервью блогеру и телеведущей Ксении Собчак выразила сожаление из-за того, что музыка и политика стали тесно связаны друг с другом. По словам певицы, ей поступало много предложений из-за рубежа и предложения от иностранных СМИ с просьбой высказать свою позицию относительно политической обстановки в России.

Также артистка рассказала, что музыкальные лейблы предлагали записать ей антироссийские композиции. Манижа назвала эти предложения «отвратительными».

При этом певица не стала поддерживать проведение специальной военной операции (СВО). Она напомнила о своем детстве в Таджикистане, где проходила война, и отметила, что считает правильным придерживаться своих ценностей.

Ранее глава ФПБК Виталий Бородин призвал привлекать к ответственности тех, кто пишет слово «Родина» с маленькой буквы.

*Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.