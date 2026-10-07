Раскрыта новая вероятная версия убийства Талькова спустя 35 лет

Актер Лещуков назвал новую версию гибели Игоря Талькова спустя 35 лет

Культура и спорт

Трагедия в петербургском «Юбилейном» 6 октября 1991 года до сих пор вызывает споры. Официально виновным признан концертный директор Талькова Валерий Шляфман, заочно приговоренный в России к 13 годам и живущий в Израиле. Но актер Николай Лещуков, друг Игоря Малахова, которого тоже подозревали в убийстве, изложил иную версию в беседе с MK.RU.

Малахов, сменивший фамилию на Рус, последние годы жил в лесу в ста километрах от Москвы: свой магазинчик, хозяйство, охота, жена и сыновья рядом. По словам Лещукова, друг был счастлив. Они подолгу беседовали, вспоминали прошлое. Малахов учился во ВГИКе и ГИТИСе, но ушел со второго курса, хотя Гончаров звал его в театр Маяковского. Эрудит, знал языки, историю, астрономию, играл на инструментах и сочинял музыку.

Книгу Лещуков посвятил именно ему. Начал писать еще при жизни друга, тот обещал прочитать и издать сам, но не успел. Псевдоним Игрик придумали вместе.

По словам актера, Малахов лично признался ему в убийстве Талькова через пару лет после драмы. Лещуков придерживается этой версии и не видит смысла обелять Шляфмана или возводить напраслину на покойного друга.

Он также назвал другую причину конфликта. Обычно считалось, что ссора вспыхнула из-за очередности выступлений: Азиза хотела завершать концерт. Но Лещуков пишет, что все началось с бытовой мелочи — певица пожаловалась на плохой фен в гостинице и попросила Малахова уговорить Талькова поменяться местами. Тот заехал в «Юбилейный» лишь сопроводить Азизу, был одет для важной встречи и не знал ни Талькова, ни его окружение. Переговоры обернулись стычкой: Шляфман, по версии Лещукова, повел себя неадекватно и спровоцировал конфликт.

Талькова задело обращение «Васек». Охранники завалили Малахова на пол, туфли на скользкой подошве взлетели выше головы. В целях самообороны он сделал два выстрела, надеясь, что все разбегутся. Но Тальков сбегал за газовым пистолетом, дважды выстрелил Малахову в лицо и стал бить рукояткой по голове. Малахов, по его рассказу, чуть разжал руку, перекинул пистолет в другую и нажал на курок — Тальков случайно оказался на линии огня. После третьего выстрела оружие отобрали, все разбежались. Малахов скрылся, а пистолет выбросил в Мойку, разобрав по частям, поэтому водолазы его не нашли. Через несколько дней он пришел в МУР и во всем признался, но виновным его не сочли.

Реакцию Азизы Лещуков не знает — они не общаются. Для нее Игорь писал песни и обожал ее. Малахов, по словам актера, сожалел о случившемся: убивать Талькова он не хотел.

Причину ухода друга Лещуков не понимает. Странностей не замечал, наоборот — Малахов был собран и предлагал писать сценарий по его рассказам. 3 июля 2016 года он позвонил и сказал, что снова начал рождаться стихи. Голос был слабый. Лещуков предложил приехать, но друг ответил: «Боюсь, ты не успеешь». На следующий день позвонила его мама и сказала, что Игоря больше нет.

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