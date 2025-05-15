Раскрыта цена билетов на выступление Ахеджаковой в Лондоне

Стало известно, сколько стоит билет на спектакль «Мой внук Вениамин» с Лией Ахеджаковой в главной роли. Цены и другие детали выяснил портал «Страсти».

Лия Ахеджакова после переезда из России осталась верна своей карьере и продолжает колесить по Европе. 13 и 14 мая назначена постановка в Лондоне. Беглая актриса исполнит главную роль в спектакле «Мой внук Вениамин». Звезда перевоплотится в Эсфирь Львовну, которая по сюжету пытается найти своему сыну «правильную» невесту, но ей постоянно что-то мешает.

Как выяснили звездные обозреватели, попасть на мероприятие сможет далеко не каждый. Причина в высокой стоимости билетов: самый дешевый стоит 6,6 тысячи рублей, а самый дорогой — 16 тысяч рублей.

Напомним, что сама Лия Ахеджакова уехала из России на фоне спецоперации и недопониманий с коллегами. За рубежом актриса открыто поддерживает Украину. Например, в Лос-Анджелесе на сцене ей подарили цветы, поблагодарив за гражданскую позицию. В ответ на это Ахеджакова ответила проукраинским лозунгом.

Ранее сообщалось, что звезду «Служебного романа» потребовали признать иноагентом и лишить звания народной артистки РФ.