Раскрыты имена международных ведущих конкурса «Интервидение»
Ведущий ОИ-2008 в Пекине Мэнг Лэй и актриса Патель буду вести «Интервидение»
Организаторы масштабного музыкального конкурса «Интервидение-2025» объявили в официальном канале имена международных ведущих. Ими стали известные медиаперсоны из Китая и Индии.
Сообщается, что ведущими стали актриса и модель Стэфи Патель, известная победами в конкурсах Miss Teen International и Femina Miss India, а также китайско-английский телеведущий Мэнг Лэй, работавший с такими брендами, как Chanel, Mercedes-Benz и BMW. Оба имеют значительный опыт выступления на международных культурных площадках. К тому же звезда из КНР вела Олимпийские игры в Пекине в 2008 году.
Российскую часть ведущих ранее также утвердили. Ими стали певец и актер Алексей Воробьев и оперная дива заслуженная артистка РФ Аида Гарифуллина.
Напомним, что сам конкурс, открытый РФ в ответ на западное «Евровидение», состоится 20 сентября на московской «Live Арене» в соответствии с указом президента Владимира Путина.
Россию в музыкальном состязании представит певец SHAMAN, чье выступление ожидают как один из ключевых моментов шоу. В состав жюри войдет народный артист России композитор и продюсер Игорь Матвиенко. Также с ним оценивать конкурс будет известный дирижер из Колумбии.
Ранее сообщалось, что зарубежные участники «Интервидения» посетили экскурсию по Москве.