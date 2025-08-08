Российская гимнастка Мария Рослякова установила мировой рекорд на Северном полюсе

Петербургская гимнастка Мария Рослякова вошла в историю, став первой в мире, кто исполнил художественный номер на Северном полюсе. Ее выступление среди айсбергов при температуре, близкой к нулю, официально признано рекордом. Об этом сообщает РИА Спорт.

5 августа российская гимнастка Мария Рослякова совершила невозможное — исполнила программу с лентой, мячом и булавами прямо на льду Северного полюса. Выступление прошло на фоне атомного ледокола «50 лет Победы», а ковер для номера развернули среди айсбергов.

Несмотря на экстремальные условия — сильный ветер и температуру около нуля — спортсменка выступила в классическом купальнике, без дополнительной экипировки. Проект организовала ее тренер Анна Полунина, а рекорд зафиксировали эксперты INTERRECORD и Реестра рекордов России. Достижение попало в категорию «Официальное превосходство», что подтверждает его уникальность.

