Российский клуб, Кипр или снова Китай: куда после «Шанхай Шэньхуа» может уйти Леонид Слуцкий

Футбольный эксперт Анатолий Горсков в беседе с «Абзацем» оценил дальнейшие карьерные перспективы Леонида Слуцкого после ухода из китайского «Шанхай Шэньхуа». По его мнению, экс-тренер сборной России имеет хорошие шансы найти команду как в Российской Премьер-лиге, так и в ФНЛ, и уже примерно через полгода может возглавить один из клубов.