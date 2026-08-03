Российский клуб, Кипр или снова Китай: куда после «Шанхай Шэньхуа» может уйти Леонид Слуцкий
Эксперт Горсков: Слуцкий имеет неплохие шансы найти команду в РПЛ или ФНЛ
Футбольный эксперт Анатолий Горсков в беседе с «Абзацем» оценил дальнейшие карьерные перспективы Леонида Слуцкого после ухода из китайского «Шанхай Шэньхуа». По его мнению, экс-тренер сборной России имеет хорошие шансы найти команду как в Российской Премьер-лиге, так и в ФНЛ, и уже примерно через полгода может возглавить один из клубов.
Кроме того, Горсков не исключил вариант с кипрским чемпионатом, где исторически сильны российские позиции, а Слуцкого прекрасно знают. Еще один возможный сценарий — продолжение работы в Китае, поскольку местный чемпионат финансово превосходит многих конкурентов, а сам тренер близко подходил к титулу и заработал имидж многократного чемпиона России.