Ротенберг заявил, что знает, как обыграть команду из игроков НХЛ

«Можете мои слова записать: когда мы вернемся, какой бы ни был состав… Выставят против нас хоккеистов НХЛ — мы их обыграем. Без НХЛ — тоже победим. Но суть в том, что мы будем играть в совершенно другой хоккей. Мы сейчас к этому готовимся», — сказал Ротенберг.

Он рассказал, что потратил 10 лет, изучая хоккейные нюансы, чтобы досконально понять игру. Ротенберг отметил, что он знает, как развивать молодых игроков. Он привел в пример 19-летнего Ивана Демидова: в этом сезоне нападающий стал лучшим бомбардиром СКА, а сейчас набирает очки за «Монреаль Канадиенс» в плей-офф НХЛ.

С 1 по 8 мая «Россия 25» проведет серию товарищеских матчей со сборными Казахстана и Белоруссии. Ротенберг уверен, что в этих удастся отработать свои методики.

В матче с «Вашингтон Кэпиталз» в ночь на 28 апреля Иван Демидов набрал свои первые очки в плей-офф НХЛ, дважды ассистировав партнерам.