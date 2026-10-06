Певица Таисия Повалий, лишенная Украиной звания народной артистки, гражданства и имущества, призналась, что задумалась о снятии судимостей. Об этом певица рассказала после первого сольного концерта в Санкт-Петербурге, передает gazetametro.ru .

Несмотря на все потери, артистка держится бодро. По ее словам, с 2022 года она считает себя русской певицей и благодарна России, которая стала для нее спасительницей и заступницей, подарила сцену и новую жизнь. «А это очень молодит!» — улыбается Повалий. В России ее действительно ждут: она участвует в главных праздничных концертах, включая выступления ко Дню Победы и Дню России в Кремле.

О том, что происходит на бывшей родине, певица узнает из новостей. Она призналась, что недавно снова посмотрела фильм о себе, которые на Украине снимают регулярно. Лично приехать туда Повалий не может: ее заочно «посадили» и дали 12 лет тюрьмы. «Так что я подсудимая», — констатирует она.

На дне рождения известного украинского политика певица поинтересовалась у него, как снимать судимости. Собеседник, по всей видимости, бывший премьер Украины Николай Азаров, напомнил ей про старые анкеты с вопросом о судимости у человека и его родственников. Но, по мнению Повалий, это не должно оставаться навсегда. Она уверена: все нужно менять в корне, а эту часть жизни — «вырезать, как будто ее и не было».

Артистка также убеждена, что те, кто сегодня спорит с Россией, обязательно заговорят с ней на одном языке. И это будет русский язык. Повалий призывает вспомнить общие корни и снова быть вместе.