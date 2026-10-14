«Shaman больше нет»: Поплавская неожиданно разнесла главного патриота эстрады

Актриса Яна Поплавская заявила, что певец Shaman (Ярослав Дронов) сам уничтожил образ лидера патриотической эстрады, и это высказывание раскололо аудиторию. Интернет-издание «Ямал-Медиа» разобралось, каким россияне хотят видеть артиста, поющего о любви к Родине.

В интервью проекту «Дорогая редакция» Поплавская сказала, что как исполнителя Шамана больше нет, припомнив сожжение кожаных штанов в печи, лизание байкальского льда и микрофон в штанах. По ее мнению, герой, чтобы вести за собой, должен быть легендой, а легенда такого себе не позволяет. Сам Ярослав Дронов не ответил — за него это сделали фанаты, обвинившие актрису в хайпе на громком имени.

Политолог Алексей Макаркин объяснил: Поплавская выражает мнение советской аудитории, которой с каждым годом становится меньше. Жить по советским стандартам сегодня не выйдет — общество стало сегментированным, и усредненный патриотический вариант рискует не заинтересовать никого. В СССР радио было главным источником музыки, отсюда общий культурный канон — Левитан, Лемешев, Козловский. Все изменилось после смерти Сталина: индивидуализация прорвалась в оттепель, и этот процесс, по словам Макаркина, сыграл немалую роль в распаде Союза.

Сегодня артисты подстраиваются под конкретные сегменты, а не под общество целиком. Внутри патриотического лагеря тоже есть группы: Чичерина, ездившая на Донбасс задолго до СВО, Татьяна Куртукова с «Матушкой», Надежда Кадышева, популярная у молодежи. Дронов, вероятно, целится в аудиторию TikTok, которой нужен эпатаж.

Социология подтверждает разброс: по опросу ВЦИОМ 2023 года, Shaman назвали патриотом 28% респондентов, Газманова — 22%, треть затруднилась с ответом, а 8% заявили, что таких исполнителей нет. Под патриотической песней чаще понимают композиции о малой родине, а не о спецоперации. Единого кумира, который увлек бы всех, больше не будет, считает Макаркин: реалистичнее — набор вариантов под разные настроения.