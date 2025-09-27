Симоньян анонсировала показ последнего интервью Кеосаяна на ТВ

Главный редактор международной медиагруппы RT Маргарита Симоньян сообщила о предстоящем телевизионном показе последнего интервью с режиссером и ее покойным супругом Тиграном Кеосаяном.

Беседа была записана для программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на телеканале «Россия 1». Симоньян обратилась к подписчикам с просьбой обязательно посмотреть этот выпуск.

Ведущий программы Корчевников не планировал выпускать передачу в эфир до тех пор, пока Кеосаян не придет в себя после тяжелой болезни. Однако в пятницу, 26 сентября, стало известно о смерти режиссера. Ему было 59 лет.

В конце прошлого года Кеосаян перенес клиническую смерть и впал в кому, после чего находился на лечении в медицинском учреждении. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Церемония прощания с известным режиссером состоится в воскресенье, 28 сентября в Армянской церкви в Москве.

