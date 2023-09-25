Спортсмен из Подмосковья завоевал золотую медаль на чемпионате России по парусному спорту

Спортсмен из подмосковного Долгопрудного стал чемпионом России в олимпийских классах яхт по парусному спорту, чемпионат проходил на минувшей недели в Тольятти. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта региона.

Отмечается, что призер чемпионата Европы и многократный чемпион России из Подмосковья Сергей Комиссаров добавил в свой актив очередное золото чемпионата страны в классе «лазер-стандарт». В погоне за трофей он обошел представителей Москвы и Краснодарского края.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что тринадцать крупных спортивных объектов введут в эксплуатацию в Подмосковье в этом году.