Российская система авторского права переживает глубокий кризис, превратившись в питательную среду для массовых злоупотреблений. Правовые пробелы и противоречивая судебная практика создали идеальные условия для появления целой индустрии псевдоправового экстремизма, где закон используется как инструмент шантажа. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Мошеннические схемы достигли невиданного размаха. Одна из них — приватизация общеупотребимых слов через регистрацию товарных знаков. Бизнесмен из Уфы за четыре года зарегистрировал 642 знака, включая слова «лимон», «круг» и даже женское имя «Наталья», предъявив затем иски на миллиарды рублей. Другие «копирайт-троллеры» патентуют элементарные решения вроде лотка для яиц или присваивают известные фразы, как это сделал певец Игорь Николаев с выражением «Выпьем за любовь».

Настоящим лидером этого полукриминального рынка стало волгоградское ООО «Восьмая заповедь». Компания скупает права на фотографии из бесплатных стоков, затем удаляет их оттуда и массово подает иски к использовавшим эти изображения. На счету фирмы уже свыше 3,6 тыс. дел, причем суды часто принимают сторону истца, несмотря на очевидную недобросовестность таких исков.

Жертвами становятся все: от крупных компаний до обычных граждан. Яркий пример — 75-летний отставной подполковник, создавший патриотический сайт и получивший иск на 100 тыс. рублей за фотографию, взятую когда-то из свободного доступа.

Последствия такой деятельности катастрофичны. Суды перегружены бессмысленными делами, малый бизнес несет финансовые потери, а у граждан формируется стойкое недоверие к правовой системе. Закон, призванный защищать творчество, превратился в оружие против предпринимателей и обычных людей.

Итогом сложившейся ситуации должно стать срочное реформирование законодательства и правоприменительной практики.

