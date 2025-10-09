Ушел из жизни звезда «Темного рыцаря» Рон Дин
Не стало звезды «Темного рыцаря» Рона Дина
Фото: [Изображение сгенерировано ИИ]
Актер Рон Дин, известный по роли в фильме «Темный рыцарь», скончался в возрасте 87 лет, сообщило издание Variety.
Информацию о его кончине подтвердила возлюбленная артиста Мэгги Нефф, однако точная причина смерти не раскрывается. Известно, что актер умер в больнице Чикаго.
Дин родился в Чикаго (штат Иллинойс) 15 августа 1938 года. Он учился в Школе искусств ДеКалба.
Карьера Дина в кинематографе началась в 1976 году с фильма «Последнее дело», а всего его фильмография насчитывает более 80 работ.
Помимо «Темного рыцаря», актер снимался в таких известных проектах, как «Клуб «Завтрак»» и «Спасатель».
Актер также известен тем, что часто играл детективов и других сотрудников правоохранительных органов, в частности детектива Мэрион Зик Крамб в фэнтези комедийно-драматическом телесериале «Раннее издание».
Ранее стало известно о смерти звезды «Короны» и «Американского оборотня» Джона Вудвайна.