В Подмосковье появится еще один современный спорткомплекс

В Наро-Фоминске в разгаре капитальный ремонт спорткомплекса «Трудовые резервы». Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.

В настоящее время усилия строителей сосредоточены на футбольном стадионе. Идет укладка искусственного травяного газона, модернизация секторов для легкой атлетики, замена освещения. После этого начнется новый этап — будут возводиться трибуны и табло.

По плану ремонт должен завершиться в сентябре этого года. На спорткомплексе можно будет проводить соревнования межрегионального уровня.

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