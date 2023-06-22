В Подмосковье сохранят дом, где жил легендарный актер Игорь Ильинский

Сносить старинный дом, связанный с прославленным актером Игорем Ильинским, в микрорайоне Пироговский (городской округ Мытищи) не будут. Об этом на встрече с инициативной группой жителей сообщила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

В настоящий момент зданию нужна серьезная реставрация. Для этого нужно найти инвестора, который предложит разумные идеи по использованию исторического дома.

Как стало известно, Главное управление культурного наследия Московской области рассмотрит вариант включения дома в Единый государственный реестр объектов наследия народов РФ.

Ранее мы сообщали, что подмосковные спортсмены завоевали медали чемпионата России по пляжному самбо.