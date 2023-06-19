В Жуковском прошел уникальный фестиваль цветов

Коллекционеры Елена Токарева и Любовь Аристархова устроили у парадного входа выставку цветов, которая привела в восторг собравшихся. Посетители отмечали уютную и домашнюю атмосферу фестиваля. Можно было не только любоваться цветами, но и самому составить букет. Кроме того, в ходе мастер-классов участники их участники учились валять цветы из шерсти и лепить из глины.

В рамках фестиваля экскурсию по усадьбе провел искусствовед Борис Бочарников.

Ранее мы сообщали, что подмосковные педагоги дополнительного образования получили награды в рамках всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям».

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