«Вашингтон» поспешил с объявлением о завершении карьеры Овечкина
«Вашингтон» дезавуировал свое сообщение о завершении карьеры Овечкиным
Фото: [ХК «Вашингтон Кэпиталз»]
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» разослал владельцам абонементов письмо, в котором сообщалось, что капитан команды Александр Овечкин, которому в сентябре исполнится 40 лет, проведет последний сезон за клуб.
Уже через несколько часов последовало опровержение. В клубе заявили, что письмо разослано по ошибке и не отражает позицию «Кэпиталз». В пресс-релизе отмечалось, что никакого решения по будущему Овечкина не принято.
Сам капитан «Вашингтона» находится в России и никаких заявлений о будущей карьере не делал. У Овечкина еще год по контракту с «Вашингтоном».
Российский форвард неоднократно заявлял, что хотел бы завершить свою карьеру в родном московском «Динамо» после того, как завершит свои выступления в НХЛ.
Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищев выразил мнение, что Овечкин сможет поспособствовать возвращению пива на российские стадионы. По мнению парламентария, авторитет хоккеиста может повлиять на сомневающихся депутатов.