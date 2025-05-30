«Вашингтон» поспешил с объявлением о завершении карьеры Овечкина

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» разослал владельцам абонементов письмо, в котором сообщалось, что капитан команды Александр Овечкин, которому в сентябре исполнится 40 лет, проведет последний сезон за клуб.

Уже через несколько часов последовало опровержение. В клубе заявили, что письмо разослано по ошибке и не отражает позицию «Кэпиталз». В пресс-релизе отмечалось, что никакого решения по будущему Овечкина не принято.

Сам капитан «Вашингтона» находится в России и никаких заявлений о будущей карьере не делал. У Овечкина еще год по контракту с «Вашингтоном».

Российский форвард неоднократно заявлял, что хотел бы завершить свою карьеру в родном московском «Динамо» после того, как завершит свои выступления в НХЛ.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищев выразил мнение, что Овечкин сможет поспособствовать возвращению пива на российские стадионы. По мнению парламентария, авторитет хоккеиста может повлиять на сомневающихся депутатов.