Власти Праги приняли решение ограничить ночные алкогольные туры по пабам, стремясь изменить образ столицы среди туристов. Как сообщает чешское национальное информационное агентство (ЧТК), новые поправки запрещают проведение алкотуров между барами и ресторанами с 22:00 до 6:00. Однако организованные экскурсии в дневное время, с 6:00 до 22:00, остаются разрешёнными.

Эти меры направлены на то, чтобы привлекать в Прагу туристов, ориентированных на культурный отдых, а не тех, кто приезжает в город исключительно ради употребления алкоголя. Местные власти обеспокоены негативным влиянием ночных пьяных туристов, что оказывает серьёзное давление на городской бюджет.

Проблема заключается в увеличенных расходах на поддержание порядка и чистоты в городе. Часто требуется усиленное участие муниципальных служб, включая полицию и уборочные бригады, что приводит к дополнительной нагрузке на бюджет и кадровый ресурс столицы. По словам представителей администрации, эти меры помогут сделать город более комфортным как для местных жителей, так и для гостей, заинтересованных в культурных достопримечательностях.

«Все это ведет к чрезмерному привлечению службы уборки и муниципальной полиции и, следовательно, нагрузке на бюджет и кадровый потенциал соответствующего муниципалитета», — сообщает источник.

Прага, известная своими историческими памятниками, хочет изменить имидж и создать атмосферу для туристов, ценящих искусство, архитектуру и богатую историю города, а не только его ночные развлечения.

Напомню, ранее в Госдуме приняли закон о «дачной амнистии» для хозяйственных построек.