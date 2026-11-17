Голкипер «Пари-Сен Жермен» и сборной России Матвей Сафонов поделился деталями своей адаптации во Франции, отметив, что главным вызовом на начальном этапе стал языковой барьер. В беседе с «РБК Спорт» футболист признался , что еще до переезда осознавал недостаточность знаний английского для комфортной жизни в новой стране.

Отсутствие понимания местного менталитета и бытовых процессов первое время вызывало серьезные трудности в решении даже элементарных задач. Переломный момент в преодолении этих сложностей наступил спустя восемь месяцев после прибытия в столицу Франции.

По словам вратаря, показателем прогресса стала возможность самостоятельно связаться с ветеринарной клиникой для решения вопросов, связанных с его лабрадором по кличке Морти. Сафонов подчеркнул, что для него было принципиально важно не прибегать к посторонней помощи, а действовать как независимый взрослый человек.

Этот эпизод послужил для спортсмена дополнительным стимулом в изучении французского языка. Несмотря на то что Сафонов пока не владеет языком в совершенстве и иногда испытывает сложности с восприятием определенных диалектов, текущий уровень коммуникации позволяет ему вести полноценную жизнь в Париже, не испытывая постоянного дискомфорта из-за языковых проблем.