Выставка-ярмарка подмосковной продукции открылась на форуме креативных индустрий в Красногорске

Сорок девять производителей из Подмосковья представили свою продукцию на региональном форуме креативных индустрий «100% креатив». Мероприятие проходит в Красногорске, сообщили в Московской областной Думе.

«В нашей стране, в нашем регионе много талантливых людей, которые активно развиваются в сфере креативных индустрий. Они создают свои бренды модной, качественной одежды, которые не уступают ушедшим иностранным фирмам. Занимаются сохранением национальных народных промыслов и многим другим. Такие предприниматели уникальны и имеют, в том числе, экономическую ценность», — отметил зампред регионального парламента Олег Рожнов.

На выставке-ярмарке, организованной в рамках форума, можно найти уникальную мебель, одежду, сумки, украшения, игрушки и многое другое. Также здесь представлена продукция Гжельского завода художественной росписи и Фабрики лаковой миниатюры Федоскино.

По словам замглавы Мининвеста Подмосковья Кирилла Жигарева, в основном на ярмарке представлена продукция от малого и среднего бизнеса. Он отметил, что креативные индустрии — это важный сектор экономики, который активно развивается.