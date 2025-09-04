Вызов для Человека-паука: Том Холланд признался в неизлечимом заболевании

Том Холланд признался, что с детства живет с двумя неизлечимыми диагнозами — дислексией и СДВГ. Актер объяснил, как эти особенности мешают его работе в кино и подготовке к новым ролям.

Звезда «Человека-паука» Том Холланд рассказал о серьезных вызовах в жизни и работе, с которыми он сталкивается из-за дислексии и синдрома дефицита внимания. По словам актера, необходимость учить большие объемы текста и творчески подходить к созданию образа порой вызывает у него настоящий страх, особенно когда предстоит работать с чистым листом.

Для преодоления этих трудностей Холланд разработал собственную специальную методику. Он сознательно возвращается к состоянию игры и детского творчества, что помогает ему обойти психические барьеры. Немаловажную роль в его жизни играет и поддержка близких, в частности актрисы Зендеи, которая также известна по фильмам Marvel.

