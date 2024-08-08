Журналистка РБК высказалась о том, как с ней обращались на Олимпиаде в Париже

Репортер РБК Алина Кравчук поработала на Олимпийских играх в Париже в качестве волонтера. В четверг, 8 августа, она поделилась своими впечатлениями с читателями издания.

Как отметила журналистка, ее работа не оплачивалась. Организаторы покрывали только расходы на спецодежду и передвижение по городу. Даже жилье волонтеру пришлось искать самостоятельно — в Париже она смогла остановиться у друзей, а когда ее попросили приехать в Шатору, у девушки возникли сложности.

Алина Кравчук заявила, что в столице Франции практически нет указателей, поэтому ей было очень тяжело сориентироваться в городе. Также ее расстроило, что почти никто из работников, задействованных в Играх, не знал английский, несмотря на то, что все волонтеры были из разных стран. Кравчук даже посчастливилось встретить волонтеров-россиян.

«Каких-то особых ограничений для граждан России не было. Все были внимательны друг к другу, по-настоящему дружелюбны и отзывчивы. Негативного отношения к себе я не заметила», — заключила журналистка.

Ранее сообщалось о том, что спортсменку из Польши допустили до соревнований, несмотря на следы допинга в ее анализах.