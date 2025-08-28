Звезда «Закона желания» и «Матадора» скончался в возрасте 79 лет

Знаменитый испанский актер Эусебио Понсела скончался в возрасте 79 лет после борьбы с онкологией, сообщило агентство Ara. Его смерть наступила всего за две недели до празднования 80-летия.

Понсела родился в Мадриде в 1945 году и дебютировал на театральной сцене в 1960 году, быстро завоевав признание в мадридских театрах.

С конца 1960-х он начал сниматься в кино, и его фильмография включает около 130 работ. Среди самых известных ролей — фильмы Педро Альмодовара «Закон желания» и «Матадор», а также сериалы «Министерство времени», «Изабелла» и «Борджиа».

В 1990-х годах актер переехал в Аргентину, где смог победить тяжелую героиновую зависимость. За свою карьеру он получил около 20 наград и номинаций за вклад в кино и театр. Его последний проект будет представлен в сентябре на Международном кинофестивале в Сан-Себастьяне.

