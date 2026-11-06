Звезда «Закрытой школы» высказался о вероятности ремейка сериала

Актер Александр Яцко заявил о готовности вернуться в «Закрытую школу»

Культура и спорт

67-летний актер Александр Яцко заявил, что с радостью вернулся бы к роли в сериале «Закрытая школа». Об этом артист рассказал в интервью Леди Mail, отметив, что проект остается одним из самых значимых в его карьере.

По словам актера, идея продолжить историю в формате полнометражного фильма обсуждалась еще около десяти лет назад. Однако до съемок дело так и не дошло — помешали разногласия по авторским правам с испанской стороной, у которой был приобретен формат.

Сам Яцко от перспективы вернуться на площадку не отказался бы. По его признанию, в проект он «побежал бы» без раздумий.

Актер подчеркнул: «Закрытая школа» сыграла особую роль в его биографии. Именно этот сериал принес ему узнаваемость у молодой аудитории. Причем популярность персонажа не угасла и спустя годы — школьники до сих пор подходят к артисту после выступлений и вспоминают его героя.

Примечательно, что зрители запомнили Яцко под именем «папа Макса». Как признался актер, его уже узнает второе, а то и третье поколение поклонников сериала.

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