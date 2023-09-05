«Отправлю информацию экспертам»: в Госдуме предложили родителям проверять учебники на ошибки

Депутат Госдумы Ольга Занко строго следит за тем, что появляется в школьных учебниках. Будучи зампредом думского комитета по развитию гражданского общества, она предложила родителям сообщать об ошибках, которые могут встречаться в учебной литературе.

По словам парламентария, достоверность информации в учебной литературе проверяют профильные специалисты. Составителей учебников подбирает Министерство просвещения. Но иногда все же закрадывается дезинформация.

«Допустим, мама обнаружила у ребенка в учебнике истории какую-то, по ее мнению, ерунду. Она может сфотографировать страницы и прислать мне в соцсети. А я отправлю эту информацию на проверку экспертам», — поясняет Ольга Занко в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Депутату важно, чтобы в новых учебниках по истории был раздел про гражданское общество, военных корреспондентов и волонтеров. Занко недавно выступила с такой инициативой, и коллеги поддержали идею. Особенно тронула Ольгу история волонтера Марии Пироговой, которая погибла под обстрелом ВСУ в свои 29 лет.

«Мы договаривались с мамой девушки, просили ее снимки для учебника. Пирогова была одним из первых волонтеров, кто с 2014 года бывала в самых опасных точках, чтобы доставить мирным гражданам еду, лекарства и другое необходимое. Теперь страничка о ней есть и в школьном учебнике», — замечает депутат.

Ранее депутат Колунов призвал региональные власти оплачивать видеонаблюдение в школах.