В Госдуме предложили «переселить» трудовых мигрантов из Москвы в другие города РФ

Москвичи устали от обилия мигрантов без образования из Средней Азии и не только. Об этом они жалуются депутатам Госдумы, среди которых Дмитрий Гусев. По его мнению, всех желающих заработать в России иностранцев следует равномерно распределять по регионам, не забывая о новых территориях.

Парламентарий считает, что важен вопрос, каких мигрантов привлекает наше государство. Гусев подчеркнул, что в страну стоит приглашать только высококвалифицированных рабочих, менеджеров и ученых, хорошо владеющих русским языком.

«Но пока получается совсем не так. Пока мы привлекаем не владеющих русским языком, не имеющих никакой востребованной специальности людей», — заявил депутат интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Гусев предложил детально посчитать, сколько мигрантов необходимо России, какую они должны иметь профессию и насколько должны быть квалифицированы. Парламентарий считает необходимым понять, сколько приезжих надо оставить и в каких городах, чтобы обеспечить экономические процессы и не обречь на голодание граждан РФ.

«У россиян всегда должно быть преимущество по отношению к любым трудовым мигрантам. Также нужны лимиты на привлечение мигрантов в города страны. Сейчас они все едут в Москву, а в зону СВО — нет. При установлении лимитов необходимо жестко учитывать интересы местных жителей», — отметил собеседник издания.

Гусев предложил в корне поменять миграционную политику РФ. В первую очередь в интересах россиян.

«Необходимо слышать и ставить на первое место мнение наших граждан. Особенно это болезненная тема для Москвы и москвичей, которых подчас власти просто отказываются слышать в вопросах миграционной политики», — заключил депутат.

Сейчас, согласно Конституции, любой гражданин, законно находящийся на территории России, имеет право на беспрепятственное перемещение, а также на выбор места пребывания или постоянного жительства в стране.

Ранее в Госдуме предложили изменить условия получения красного аттестата.