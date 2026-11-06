Бетон, щебень и отходы «Тулачермета»: что нашли на берегу памятника природы Бездонка

Прокуратура Пролетарского района Тулы выявила строительные отходы на берегу озера Бездонка — об этом сообщают « Тульские новости » со ссылкой на ответ ведомства. Поводом стало обращение местных жителей, пожаловавшихся на нарушения Водного кодекса на участках, прилегающих к озеру.

По их словам, там ведется самовольная отсыпка грунта, забор воды для коммерческих целей — производства бетона — и размещаются отвалы размываемых грунтов. Особую тревогу у туляков вызывает информация о том, что в 2021–2022 годах собственник участков, как они утверждают, отсыпал опасные отходы с предприятия «Тулачермет», а для сокрытия загрязнения засыпал их землей и щебнем, что не исключает попадания отходов в озеро с осадками.

По результатам проверки 18 августа 2026 года прокуратура совместно с главным инспектором Министерства сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии Тульской области обнаружила на берегу строительные отходы — щебень, бетон, раствор — со стороны участка с кадастровым номером 71:14:020701:2946:2947. В отношении собственника участка, физического лица, вынесли постановление по части 1 статьи 8.2 КоАП РФ — о несоблюдении экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами. При этом в прокуратуре считают, что на данном этапе нарушений законодательства не установлено, и предлагают обжаловать решение в вышестоящих инстанциях при несогласии. Туляки обеспокоены состоянием озера, которое является памятником природы регионального значения.