Час ночи, сутки волнений и новые бури к 9 ноября: что происходит с магнитосферой над Кузбассом

В ночь на 6 ноября 2026 года Кемеровскую область накрыли сильные геомагнитные бури — они стали следствием вспышки на Солнце. Об этом пишет СiбДепо со ссылкой на данные Лаборатории солнечной астрономии.

По информации издания, геомагнитные волнения начались в час ночи и продлятся сутки, после чего до 9 ноября ожидается затишье. Затем прогнозируются новые бури, которые будут фиксироваться до 12 ноября.

В такие периоды метеозависимые люди могут чувствовать слабость, сонливость и головную боль. Врачи советуют снизить физические нагрузки, чаще бывать на свежем воздухе и отказаться от вредных привычек. Если недомогание сильное, нужно вызвать скорую помощь. Таким образом, по данным лаборатории, регион ждет двухэтапный период возмущений магнитосферы с коротким затишьем между ними, а людям с повышенной чувствительностью к погодным изменениям стоит внимательнее отнестись к самочувствию.