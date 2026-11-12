Не плановый ремонт, а реакция на прокуратуру: что было не так с дорогой в Тверской области
В Тверской области чиновников заставили выполнить ремонт дороги после проверки
В Кашине Тверской области прокуратура добилась ремонта грунтовой дороги на улице Интернациональной. Как сообщили в надзорном ведомстве, проверка выявила нарушения законодательства о безопасности дорожного движения: на участке имелись дефекты покрытия — ямы, выбоины и проломы.
По итогам проверки прокуроры внесли представление главе округа, и в настоящее время нарушения устранены.
Таким образом, речь идет не о плановом ремонте, а о реакции на предписание надзорного органа: дефекты на дороге были зафиксированы в ходе проверки, после чего администрация округа привела участок в порядок.