Не плановый ремонт, а реакция на прокуратуру: что было не так с дорогой в Тверской области

В Кашине Тверской области прокуратура добилась ремонта грунтовой дороги на улице Интернациональной. Как сообщили в надзорном ведомстве, проверка выявила нарушения законодательства о безопасности дорожного движения: на участке имелись дефекты покрытия — ямы, выбоины и проломы.

По итогам проверки прокуроры внесли представление главе округа, и в настоящее время нарушения устранены.

Таким образом, речь идет не о плановом ремонте, а о реакции на предписание надзорного органа: дефекты на дороге были зафиксированы в ходе проверки, после чего администрация округа привела участок в порядок.