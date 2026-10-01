Аналитики раскрыли портрет типичного пользователя цифрового рубля в России

Мужчины 36-45 лет оказались в лидерах пользователей цифрового рубля в России

Экономика

Один из крупнейших российских банков составил портрет типичного пользователя цифрового рубля по итогам первых недель работы сервиса. Это мужчина 36-45 лет с несколькими банковскими продуктами и инвестиционным счетом, выяснила у аналиток редакция «ТУЛАСМИ».

За первый месяц в банке открыли несколько десятков тысяч счетов в цифровых рублях. Чаще всего это делали мужчины 36-45 лет с накопительным счетом, а у части — и с ИИС. Такие клиенты активно проводят и обычные операции.

На втором месте — мужчины 46-55 лет. У них тоже есть накопительные счета, у некоторых — ИИС, вклад или участие в программе долгосрочных сбережений.

Цифровой рубль запускают поэтапно: с 1 сентября доступ к нему должны были обеспечить крупнейшие банки и розничные сети. Среди тех, кто открыл счета в первые недели, около 14% живут в Москве. В топ городов также вошли Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Челябинск.

Актуально

Читайте также

Минюсту России рекомендовали признать крипту предметом залога: эксперт оценил перспективы

Минюсту России рекомендовали признать крипту предметом залога: эксперт оценил перспективы

Платный возврат: в Союзе потребителей объяснили, как спасти бизнес на маркетплейсах

Платный возврат: в Союзе потребителей объяснили, как спасти бизнес на маркетплейсах

США уступают Поднебесной: Пекин использует визит Си Цзиньпина в Вашингтон для давления на Трампа

США уступают Поднебесной: Пекин использует визит Си Цзиньпина в Вашингтон для давления на Трампа

Дожди на Урале и засуха в Сибири: стало известно, как погода повлияла на урожай картофеля

Дожди на Урале и засуха в Сибири: стало известно, как погода повлияла на урожай картофеля

Проход кораблей через пролив Шокальского: эксперт рассказал, что это значит

Проход кораблей через пролив Шокальского: эксперт рассказал, что это значит

Дефицит лосося: эксперт рассказал, почему икра к Новому году резко подорожает

Дефицит лосося: эксперт рассказал, почему икра к Новому году резко подорожает

Охлаждение рынка труда: эксперт рассказал, почему работодатели платят миллионы новичкам, но экономят на своих

Охлаждение рынка труда: эксперт рассказал, почему работодатели платят миллионы новичкам, но экономят на своих

Банковские капканы: почему новый закон Росфинмониторинга оставит тысячи россиян без денег?

Банковские капканы: почему новый закон Росфинмониторинга оставит тысячи россиян без денег?

Сергей Собянин: разработки московских компаний внедряют в корпорациях по всей стране

Сергей Собянин: разработки московских компаний внедряют в корпорациях по всей стране

Рубль удержат от резких колебаний: экономист представила прогноз до конца 2026 года

Рубль удержат от резких колебаний: экономист представила прогноз до конца 2026 года

Рязанская область возглавила рейтинг по росту несырьевого экспорта

Рязанская область возглавила рейтинг по росту несырьевого экспорта

Миграция ценой в ₽321 млрд: чьи бюджеты на самом деле кормит Россия

Миграция ценой в ₽321 млрд: чьи бюджеты на самом деле кормит Россия

Добавьте mosregtoday.ru в избранное