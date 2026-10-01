Аналитики раскрыли портрет типичного пользователя цифрового рубля в России

Один из крупнейших российских банков составил портрет типичного пользователя цифрового рубля по итогам первых недель работы сервиса. Это мужчина 36-45 лет с несколькими банковскими продуктами и инвестиционным счетом, выяснила у аналиток редакция «ТУЛАСМИ» .

За первый месяц в банке открыли несколько десятков тысяч счетов в цифровых рублях. Чаще всего это делали мужчины 36-45 лет с накопительным счетом, а у части — и с ИИС. Такие клиенты активно проводят и обычные операции.

На втором месте — мужчины 46-55 лет. У них тоже есть накопительные счета, у некоторых — ИИС, вклад или участие в программе долгосрочных сбережений.

Цифровой рубль запускают поэтапно: с 1 сентября доступ к нему должны были обеспечить крупнейшие банки и розничные сети. Среди тех, кто открыл счета в первые недели, около 14% живут в Москве. В топ городов также вошли Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Челябинск.