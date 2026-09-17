Более 1,7 тыс. тонн рыбы привезли в Приморье и на Сахалин за неделю: откуда везут больше всего
Россельхознадзор: в Приморье и на Сахалин поступило 1,7 тыс. тонн рыбы
За неделю с 7 по 13 сентября в Приморье и на Сахалин поступило более 1,7 тыс. тонн импортной рыбной продукции. Об этом сообщила пресс-служба Приморского межрегионального управления Россельхознадзора.
По данным ведомства, проконтролировано 149 партий импортной сайры, скумбрии, тунца, креветок, жареного угря, консервированной и сушеной рыбопродукции разных видов. Товар поступил из 11 стран, включая Индию, Эквадор, Таиланд и Аргентину. Однако больше всего рыбной продукции импортировано из Китая, Вьетнама и Республики Корея.