Эксперт о найме рабочей силы: россияне могут заменить мигрантов

Директор аутсорсинговой компании по предоставлению линейного персонала Алексей Жилов, комментируя ситуацию с ужесточением миграционной политики в России и нехваткой рабочих рук в стране, заявил, что россияне могут заменить мигрантов и они более надежны, чем иностранцы.

«Негрязный труд и хорошая заработная плата. Вот рецепт успешного найма россиян и белорусов. А также хорошее отношение и бытовые условия», - отметил эксперт.

По его словам, работодателям следует обратить внимание на бытовые условия работников, обеспечить их качественным питанием и спецодеждой — предоставлять не самую дешевую, а удобную форму.

«Например, обувь с железным носком. Одиннадцать часов на смене, по себе могу сказать, ходя ногами, ее очень сложно носить. Она натирает ногу, и вообще дискомфорт, и жарко. И тут надо искать хорошую спецодежду, чтобы людям в ней действительно было комфортно работать. Много мелочей», - сообщил Жилов.

Он добавил, что у россиян больше преимуществ, чем у мигрантов. Они говорят по-русски, им легче объяснить рабочий функционал и поставленные задачи.